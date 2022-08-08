韓外長訪中 將澄清晶片聯盟未排除特定國家

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（中央社記者廖禹揚首爾8日專電）南韓外交部長朴振今天傍晚出發前往中國訪問，預計於9日與中國國務委員兼外交部長王毅舉行會談，朴振就晶片聯盟議題表示，「這並非為排除任何國家的行動」，料將在與王毅會中明確澄清。

韓聯社報導，朴振今天啟程赴中前，在外交部大樓接受媒體採訪，就美國邀請台灣、日本及南韓共組晶片四方聯盟（Chip 4）議題強調，「這並非為了排除任何國家的行動」，並重申「中國作為我們最大貿易夥伴，在供應鏈上也是重要夥伴」，表示為了穩定與中國的供應鏈關係，需要進行對話及溝通，希望與中方就此進行協商。

美國邀請半導體業界主要國家共組chip 4，外界解讀為希望藉此牽制中國相關技術及產業發展，但若因此刺激中方不滿，勢必對依賴中國市場及工廠生產的南韓半導體企業造成相當衝擊。

南韓總統尹錫悅及產業通商資源部長李昌洋今天都公開表示，將純粹基於經濟及戰略層面的國家利益決定是否加入chip 4，絕非排擠中國等特定國家。

南韓外交部已向美方表達參與磋商會議的意願，計劃在會中確定chip 4具體合作方向後再決定是否參與；李昌洋也表示，韓方將就聯盟合作方向提出合理意見。為減少加入晶片聯盟可能引發的中方不滿與報復，韓國政府可能在磋商中做出減少排擠他國，或保障韓企在中國工廠進口美、日半導體設備及原料等要求。

對於美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台所引發的美中緊張局勢升溫，朴振重申「尊重一個中國」的立場，並表示台灣海峽的和平穩定對朝鮮半島和平及區域安全繁榮而言也相當重要，「我認為中方也很清楚這點」。

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至於中國外交部主張尹錫悅政府應遵守文在寅政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）等，朴振說，部署薩德等屬於韓國的安全主權相關事項，「中國也必須尊重我們的主權，韓中關係才能順利發展」。

上任後首次訪中的朴振9日將與王毅會面，預計將與中方深入討論北韓非核化、供應鏈穩定等安全與經濟領域議題。（編輯：黃自強）1110808