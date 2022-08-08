防校園槍手 美國北卡州學校儲放AR-15步槍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北卡羅來納州馬紹爾8日綜合外電報導）美國北卡羅來納州麥迪遜郡（Madison County）的學校這個月稍晚即將開學，面對新學期，學校將大大強化保安，包括儲備AR-15步槍，以防碰到校園槍手。

德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）5月發生大規模槍擊案，導致19名學童和兩名教師遇難身亡，令各界震驚。

美聯社報導，有感於此案，學校官員和麥迪遜郡警長哈伍德（Buddy Harwood）將在麥迪遜郡6所學校各儲放一把AR-15步槍。哈伍德表示，每把槍都會被鎖在保險箱內。

德州眾議會調查委員會報告顯示，尤瓦爾迪槍擊案出現系統性失誤以及「極度糟糕的決策能力」，導致槍手在校園橫行超過1個小時，才遭到執法人員擊斃。

北卡校區與警長辦公室的這項決定，是希望合作強化校園保安。

哈伍德告訴「艾西維爾市民時報」（Asheville Citizen Times）：「那些警員在學校建物裡待了那麼久，嫌犯卻還能橫行，殺了這麼多孩子。我只是希望所有警員都準備好應對這種事件。」

不過，研究校園安全的學者卻不認為在校園裡儲放AR-15步槍是一個好主意。

在校園與學生安全方面有數十年研究經驗的北卡羅來納大學教堂山分校（UNC Chapel Hill）教授埃斯佩拉格（Dorothy Espelage）接受WLOS-TV電視台訪問說：「結果就是一定會發生槍枝意外。」

她表示：「光是學校配置校警（SRO）就已經增加了校園暴力，有更多孩子被捕。為什麼還要配備這些AR-15步槍？這根本沒道理。」

麥迪遜郡教育局長威爾霍夫曼（Will Hoffman）說，學校管理層定期與哈伍德在內的當地執法人員會面，討論最新的安全措施。

哈伍德說，麥迪遜郡的校警持續接受培訓。他並表示，儲放步槍的保險箱裡還會儲放彈藥，以及用來破門的工具。

他說：「如果需要，馬上可以利用這些工具來破門，不用跑回車裡拿，浪費時間。我們最好永遠都不需要用到這些工具，只是希望我手下的人都能做好萬全準備」。

根據麥迪遜郡學校官網，各級學校將於8月22日開學。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110808