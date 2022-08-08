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談中國在台海軍演 拜登：有信心緊張情勢不會升級

2022/8/8 23:30（8/9 07:57 更新）
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美國總統拜登8日表示，他有信心中國不會進一步升級與台灣的緊張關係。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登8日表示，他有信心中國不會進一步升級與台灣的緊張關係。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他有信心中國在台灣周圍舉行一系列震驚該區域的軍演後，不會進一步升級與台灣的緊張關係。

路透社報導，這是自美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣以來，拜登首次就台灣議題公開發表評論。

拜登在前往受洪災重創的肯塔基州時告訴記者：「我並不擔心，但我對他們（中國）這麼大動作感到關切。而我不認為他們將採取更多行動。」

當記者問及裴洛西訪台一事是否錯誤時，拜登回應說：「那是她的決定。」（譯者：陳正健/核稿：林治平）1110808

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