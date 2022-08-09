控FBI搜佛州莊園開保險箱 川普批國家陷黑暗時刻

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美國前總統川普（圖）8日表示，他在佛羅里達州棕櫚灘的別墅遭FBI探員突襲搜查。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國司法部調查前總統川普將總統官方紀錄搬到佛州棕櫚灘俱樂部一事之際，川普說，FBI探員今天突襲他的海湖俱樂部莊園，還破解他的保險箱，稱美國陷入黑暗時刻。

法新社報導，川普他的社群媒體「真實社群」（Truth Social）發表聲明說：「這是我們國家的黑暗時刻，我在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-A-Lago）的美麗宅邸遭到一大群聯邦調查局（FBI）探員包圍、突襲與占據。」

川普說：「這是檢方瀆職、將司法系統武器化，以及不希望我在2024年競選總統的激進左翼民主黨人的攻擊。」

「他們甚至破解了我的保險箱！」

司法部不願對這次突襲發表評論。FBI的華府總部與駐邁阿密辦公室也都不願置評。

「紐約時報」引述兩名知悉調查內容的匿名消息人士報導，這次的搜查似乎與川普從白宮帶到海湖俱樂部的數箱文件有關。

川普說：「我與相關政府機關合作與配合，但他們卻未告知就突襲我的住家，根本沒必要也不恰當」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，FBI探員突襲搜查時，川普人不在莊園內，FBI是持搜查令進入海湖俱樂部。CNN引述不具名消息人士說法報導，這次的搜查與機密文件有關。

川普自去年1月離開白宮後，把位於棕櫚灘的海湖俱樂部當作住家；由於海湖俱樂部往往會在5月進入夏季時關閉，他通常會到新澤西州貝德敏斯特（Bedminster）避暑。

熟知調查行動的消息人士4月說，司法部就川普將紀錄搬到佛州莊園一事展開初步調查。

司法部展開調查前，美國國家檔案和紀錄管理局（National Archives and Records Administration）2月通知國會，在川普的佛州住家發現15箱白宮文件，有些含有機密內容。

當時，聯邦眾議院監督委員會宣布將擴大調查川普的行為，並要求國家檔案和紀錄管理局移交額外資訊。

川普先前證實，他已同意將某些紀錄交給國家檔案和紀錄管理局，稱這是「一般且例行的程序」。

根據在1970年代水門案醜聞爆發後頒布的總統紀錄法，入主橢圓形辦公室的總統必須保存與政府活動相關的紀錄，而有關當局在川普的佛州俱樂部發現數箱文件，不禁讓人質疑川普是否遵守法律。

美國國家檔案和紀錄管理局當時已要求司法部對川普的做法展開調查。

根據紐時記者哈柏曼（Maggie Haberman）即將出版的新書，白宮職員也經常發現馬桶有紙團塞住，他們認為川普是在試圖沖掉一些文件。

川普聲稱海湖俱樂部遭突襲搜查，讓他捲入的法律戰再添一筆。川普已因支持者去年1月6日強闖國會山莊遭到國會調查，他也遭控試圖影響喬治亞州2020年大選結果。

此外，華府聯邦檢察官正在調查川普盟友密謀交出假選舉人名單，以試圖推翻2020年總統選舉結果一事，這項陰謀最後沒有成功。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110809