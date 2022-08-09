韓中外長會談 王毅：雙方應互不干涉內政

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（中央社記者廖禹揚首爾9日專電）中國國務委員兼外交部長王毅今天與正在中國訪問的南韓外交部長朴振進行會談，王毅在擴大會談致詞時表示，韓中未來應保持獨立自主，堅守平等與尊重，互不干涉彼此內政。

上任後首次訪中的朴振今天傍晚與王毅在青島舉行會談，雙方先進行約1小時40分鐘的會談，之後才進入擴大會談環節。根據韓聯社報導，王毅在擴大會談致詞時提出韓中關係須堅持的5個重點，包括獨立自主、睦鄰友好、互利共贏、平等尊重及多邊主義。

韓中建交至今年正好滿30週年，王毅說，應藉此契機整理出有益的經驗，「未來30年韓中雙方應保持獨立自主，不受外部障礙及影響」，「堅持睦鄰友好，考量彼此關心的重要事項」。

王毅也說，韓中關係應堅持互利共贏，保護順暢的供應鏈及產業網路，維持平等尊重，互不干涉雙方內政，同時保持多邊主義，並強調這是符合韓中雙方國民期盼的最大公約數，也是符合時代潮流的必然要求。

王毅這番言論可能是為在近期美中角力中，爭取南韓至少維持中立立場。美國政府針對中國人道及台海問題政策的發言，頻遭中方批評「干涉內政」；美方在包括最近邀請南韓等半導體大國共組晶片聯盟（chip 4）等作為也被認為是為牽制中國。

朴振則在致詞中重申，必須在相互尊重基礎上追求共同利益的合作立場，表示韓方將根據國家利益與原則，以「和而不同」的精神尋求與中方合作，希望立足於人類普遍價值與規範，為自由、和平、繁榮進行互利合作。

中國外交部先前主張尹錫悅政府應遵守文在寅政府的「薩德三不」承諾，包括不追加部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）等，朴振在行前對媒體表示，部署薩德等屬於韓國的安全主權相關事項，「中國也必須尊重我們的主權，韓中關係才能順利發展」，這次會談雙方發言顯示韓中各有不希望彼此干涉的議題，能否在會談中達成具體協議值得關注。

朴振也提到，朝鮮半島和平穩定當前遭遇史無前例的威脅，希望中方能扮演具建設性的角色，促使北韓重啟對話、而非挑釁。

這次會談是朴振與王毅第二次面對面會談，兩人7月初在印尼舉辦的20國集團（G20）外長會議中舉行首次會談。而朴振這次訪中是尹錫悅政府首次有高層級官員訪問中國。（編輯：黃自強）1110809