希臘版「水門案」 總理陷風暴、歐盟介入調查

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（中央社記者田習如台北10日電）一樁疑似非法監聽政敵、被類比為讓前美國總統尼克森下台的「水門案」風暴，正席捲明年即將改選國會的希臘政壇，不但總理面臨辭職壓力，歐洲議會剛在3月設立的間諜軟體調查委員會也決定介入。

希臘國家情報院（National Intelligence Service，希臘文簡稱EYP）上周被揭發將間諜軟體駭入反對黨領袖安德拉基斯（Nikos Androulakis）的手機，安德拉基斯是歐洲議會（European Parliament）的議員，也是希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）的政敵。

這樁風暴已使希臘情報院長和一位總理辦公室助理辭職，後者也是米佐塔基斯的姪子，但似仍無法阻止火勢繼續燒向總理本人。

根據歐盟媒體Euractive報導，米佐塔基斯6日向安德拉基斯公開致歉，但強調他本人不知情，8日又表示監聽「可能合法」，但未說明立案的原因，並再強調他不知情。

不過，衛報（Guardian）指出，希臘情報院在米佐塔基斯上任後改為直接聽命於總理府，而且這正是他上任後所做的第一批決定之一。

如今希臘版「水門案」不但衝擊明年國會改選情勢，甚至米佐塔基斯本人的總理寶座可能不保，連歐盟也可能強勢介入。

安德拉基斯是在歐洲議會定期幫議員的手機掃毒時才發現被駭入間諜軟體。據美國政治新聞網站Politico報導，因另有兩位希臘記者也同樣被駭，且希臘政府宣稱這是個「國際性的問題」，歐洲議會負責間諜軟體調查的議員英特薇（Sophie in't Veld）順勢表達歐盟應介入。

她說：「歐洲刑警組織（Europol）和歐洲檢察官辦公室（ European Public Prosecutor's Office）都該動員起來。」

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此外，去年歐洲政壇爆發以色列間諜軟體「飛馬」（Pegasus）入侵政要手機的連串風暴，歐洲議會因此在今年3月特別成立「PEGA委員會」（PEGA Committee），除了調查飛馬軟體案，也擴及其他間諜軟體侵犯人權和新聞自由事件。

Politico報導，PEGA委員會將自8月30日開始分別為被希臘情報院駭入手機的記者和安德拉基斯安排聽證會，而希臘國會也在22日排訂議程討論這樁醜聞。米佐塔基斯政府接下來的日子顯然不會好過。（編輯：周永捷）1110810