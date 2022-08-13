日本泳客頻遭野生海豚咬傷 警方強化海面警戒

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本福井縣內的海水浴場近期有多位泳客先後遭野生海豚咬傷，當地警方今天開始分赴多處海水浴場呼籲「民眾如果看到海豚請上岸」，並在連假期間派警備艇強化海面警戒。

日本時事通信社報導，警方表示，今年7月24日到8月12日為止，福井市內3處海水浴場總計有17人因為被海豚咬等情況而受傷。

由於日本正值盂蘭盆節連假，到海水浴場的遊客增加，警方透過派出警備艇前往相關海域等作法強化警戒。到8月15日止，警方也將前往3處海水浴場巡視，提醒民眾留意。

每日新聞報導，相關單位7月已在福井市內海水浴場的海域中，設置會發出海豚討厭的超音波發射器，讓民眾被海豚咬傷的事件一度減少，但從8月6日起又再度確認有人受害。

福井縣警方今天前往海水浴場發放傳單，呼籲泳客多加留意，沒想到今天又有男性泳客手腕被海豚咬傷。警方指出，被咬傷的案例大多發生在離岸10公尺內，雖然多數是輕傷，但其中也有需要縫針的情況。

在一處海水浴場做生意的71歲民眾岩佐立身表示，最初海豚大約是用鼻子推人的程度，但最近已出現會壓在人身上等行為。

福井南警察署副署長仲保雄一說，海豚也會靠近淺灘，民眾如果看到海豚應盡速上岸，不要靠近海豚。

至於野生海豚為何會靠近人類，日刊體育先前報導，位於福井縣坂井市的越前松島水族館指出，有接獲海豚靠近漁夫及衝浪客的通報，但會這麼執著靠近人類的海豚個體很罕見，「就算海豚只是想嬉戲，對人類來說仍是危險行為」。

館方表示，由於禁止捕撈海豚，所以唯一的辦法就是等海豚玩膩了自行離開海水浴場。

ABEMA TIMES報導，亞洲動物醫療研究中心主任町田英文說，雖然不知道這些海豚來做什麼，但絕對不要接近牠們。

町田認為，像這種逗弄人類的行為代表海豚對人類感興趣，但因為海豚擁有利齒，人類被咬就有可能受傷。

福井新聞ONLINE日前報導，越前松島水族館副館長松原亮一談到海豚的危險性時說，海豚力量大，萬一人類被叨著潛入海中的話，就可能發生溺水事件。

松原表示，推測被目擊的海豚重量達200公斤左右，游泳速度最快可達時速40公里左右，一旦人類被撞上，必然會受到內臟破裂程度的傷害。

松原還提醒，民眾看到海豚絕對不要靠近，也不要餵食，「如果讓海豚習慣被餵食，未來有可能攻擊那些不餵食的人類」。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1110813