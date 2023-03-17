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東部海域花紋海豚社交圈解密 有死黨、也會串門子

2023/3/17 10:15（3/17 10:46 更新）
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黑潮海洋文化基金會自2010年起記錄花蓮海域鯨豚，透過背鰭疤痕特徵辨認後建檔，發現有3個群體持續在北花蓮與石梯坪海域多次被觀察及記錄到，經繪製社會網路圖分析海豚社交圈，發現花紋海豚間的關係穩固的個體。（黑潮海洋文化基金會提供）中央社記者張祈傳真 112年3月17日
黑潮海洋文化基金會自2010年起記錄花蓮海域鯨豚，透過背鰭疤痕特徵辨認後建檔，發現有3個群體持續在北花蓮與石梯坪海域多次被觀察及記錄到，經繪製社會網路圖分析海豚社交圈，發現花紋海豚間的關係穩固的個體。（黑潮海洋文化基金會提供）中央社記者張祈傳真 112年3月17日
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（中央社記者張祈花蓮縣17日電）黑潮海洋文化基金會長年記錄花蓮海域鯨豚，透過背鰭疤痕辨認，發現3群花紋海豚穩定群體，經繪製社會網路圖分析海豚社交圈，發現各群海豚間有死黨關係，還會到別群串門子。

黑潮海洋文教基金會今天上午發布新聞資料指出，自2010年起投入人力針對花蓮海域常見的花紋海豚進行個體辨識，透過賞鯨船業者航程中拍攝到的花紋海豚照片，按個體背鰭特徵建檔比對。

黑潮海洋文教基金會指出，花紋海豚受傷後會留下白色疤痕，可作為辨識特徵，目前資料庫已累積450隻花紋海豚個體，也發現許多重複目擊的個體，其中有3個群體持續在北花蓮與石梯坪海域多次被觀察及記錄到。

黑潮海洋文教基金會發現這3個群體穩定的花紋海豚，即便相隔多年仍會一起出現，因此鎖定這3群花紋海豚群體資料，繪製社會網路圖，將各群資料與記錄圖像化，初步解析鯨豚間的互動與關聯。

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黑潮海洋文教基金會鯨豚研究員胡潔曦指出，經分析發現海豚間有些關係穩固的個體，如同「死黨」，經常一起出現，甚至一起出水面換氣，也有個體會到其他群串門子。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良指出，接下來會納入石梯海域記錄資料，釐清這3群花紋海豚在東部海域的活動範圍，希望有機會進一步確認每隻個體性別與年齡，分析群體關係是家人還是朋友，深入了解研究鯨豚的社會結構與習性。（編輯：郭諭儒）1120317

#黑潮海洋文教基金會
#林東良
#胡潔曦
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