禽流感疫情波及 秘魯海灘近3500頭海獅暴斃

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影片來源：euronews

（中央社利馬6日綜合外電報導）根據秘魯國家自然保護區管理局（SERNANP）的統計，在當前一波禽流感疫情期間，秘魯有數千隻海獅死亡。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，秘魯近期出現H5N1禽流感跨物種傳染狀況。秘魯海岸地帶於去年11月首度通報禽鳥類疫情。

據SERNANP最新通報，目前至少有6萬3000隻鳥類死於H5N1病毒，其他物種的死亡數量也在上升。

SERNANP指出，已發現至少3487隻海獅死於H5N1病毒，佔全國海獅總數的3%以上。SERNANP還記錄5起與禽流感有關的海狗死亡事件。

秘魯的獸醫賈拉（Javier Jara）告訴路透社：「我們記得，去年的（禽流感）疫情是從鵜鶘開始，如今疫情已蔓延到其他海洋哺乳動物。」

秘魯當局呼籲民眾無論野生動物是死是活，都應避免接觸。

這波禽流感疫情在美國感染的鳥類數量也破紀錄，也有部分哺乳動物感染。

自2022年年底以來，科學家已在美國的野鴨、海鷗、鵝、鷹和貓頭鷹等100多種野生鳥類身上檢測到這種病毒；熊、狐狸、山貓、浣熊、熊和海豚等動物體內也發現過H5N1病毒。

此外也有一些人類病例。世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上月表示，疫情演變為人傳人的風險仍低，但「我們不能假設情況不會惡化。」（譯者：施施/核稿：陳亦偉）1120307