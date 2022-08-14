聯合國秘書長支持非核化 北韓痛批缺乏公平性

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（中央社首爾14日綜合外電報導）北韓外交部今天批評聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）近來支持北韓徹底非核化的言論，稱他缺乏公正性和公平性。

美國和南韓多次警告，北韓正準備執行第7次核子測試。

古特瑞斯12日與南韓總統尹錫悅會面時，表態支持北韓應達到「完全、可驗證且不可逆的非核化」，為此北韓國營媒體中央通信社（KCNA）今天發布聲明。

北韓外交部副部長金善慶（Kim Son Gyong）表示：「聯合國秘書長在朝鮮半島問題上的言論，極度欠缺公正性和公平性，有悖聯合國憲章所規定的職責義務，我對此深表遺憾。」

金善慶表示，北韓「完全、可驗證且不可逆的非核化」，是「對北韓主權的侵犯」。

金善慶還說，聯合國秘書長不應要求或接受特定國家政府的命令，而應避免採取任何行為，可能有損損其作為只對聯合國負責的國際官員身分。

金善慶說，在朝鮮半島局勢極為嚴峻的情況下，古特瑞斯在發表「危險言論」時應小心謹慎。

北韓今年飛彈試射數量創下紀錄，首爾和華盛頓官員表示，在非核化談判陷入僵局的情況下，北韓顯然正準備進行自2017年以來首次核武試驗。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110814