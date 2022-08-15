恢復核協議露曙光 伊朗將遞最終提案

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（中央社德黑蘭15日綜合外電報導）伊朗正與西方談判，以挽救2015年核子協議。伊朗外交部長表示，在華府接受其主要要求後，德黑蘭當局將於今天遞出「最終版」提案。

根據「伊朗通訊社」（IRNA）報導，伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示，「美國方面已經口頭同意（伊朗的）兩項要求」。報導中未說明要求內容。

法新社報導，阿卜杜拉希揚表示，「我們將在15日午夜前遞出提案文本」。

「如果我方提案被接受，我們準備結束談判，並在外長會議上宣布達成協議。」

伊朗通訊社12日報導，伊朗或許會接受在維也納談判時達成的最終折衷方案，以恢復2015年核協議。這項核協議內容是以伊朗縮減核子計畫，換取西方放寬對伊朗制裁。美國2018年在時任總統川普（Donald Trump）任內退出核協議。

西方正在等待德黑蘭回覆7月26日由歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）遞出的提案。

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據IRNA報導，一名不具名伊朗外交官表示，「只要歐盟的提案能夠向伊朗提供多方面保證，包括制裁、安全保障」以及與國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）懸而未決的問題，「就能夠被接受」。

這項由歐盟協調的談判，目的是恢復聯合全面行動方案（JCPOA，即防止伊朗發展核武的核子協議）。談判於2021年4月展開，但在今年3月陷入僵局。經過數個月停擺，英國、中國、法國、德國、伊朗、俄國以及美國8月初恢復談判，美國是以間接的方式參與。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110815