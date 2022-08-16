比爾蓋茲韓國國會演講 盼韓扮演全球公衛領頭羊

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（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）微軟（Microsoft）共同創辦人、比爾暨梅琳達蓋茲基金會共同主席比爾．蓋茲今天在韓國國會發表演說，就COVID-19等傳染病因應上，期盼韓國透過自有科學技術能力，扮演更重要角色。

比爾．蓋茲（Bill Gates）今天以「COVID-19與未來傳染病因應對策相關國際合作重要性及韓國領導地位」為題，在韓國國會發表演說時做以上表示。

他指出，韓國透過外國援助與刻苦努力、創意，在一個世代內從廢墟脫胎換骨為經濟大國，呼籲韓國在國際公衛議題上的合作更積極參與。

比爾．蓋茲說，「去年有2500萬名孩童連最基本的疫苗都無法接種，達到2009年以來最高紀錄」，但透過國際衛生夥伴發揮創意與寬容，盡可能減少情況惡化」；他也說，在這個時間點上，最重要的是對國際基金的投資，「韓國是扮演領頭角色的最佳人選」。

比爾．蓋茲指出，韓國擁有穩固疫苗製造量能、創新民間企業、研發專業與國際生技製造人才等，已經在COVID-19及群體檢疫上扮演著領頭羊角色，並提到韓國政府近期擴大對國際公衛基金的投資，肯定韓國在國際傳染病因應上投入的努力。

「我們可以拯救人類免於傳染病的侵襲」。比爾．蓋茲希望未來在與韓國的有力合作下，可以達到這個目標。（編輯：周永捷）1110816