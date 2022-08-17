更多編輯台推薦新聞：
袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」
科技

袋狼絕跡近1世紀 科學家著手研究讓牠「復活」

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因
生活

入夏後颱風難接近台灣 氣象專家賈新興分析3原因

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》中國爛尾樓住戶現狀 BBC：缺水斷電盥洗都有問題
首頁 / 國際

日本東奧組委會前理事高橋治之 涉收賄遭逮

2022/8/17 16:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京17日綜合外電報導）日本富士新聞網報導，有關東京奧運組織委員會前理事高橋治之的公司，曾接受東奧贊助商、西服業者AOKI控股公司提供高額資金，檢方今天以涉收賄及行賄等罪嫌逮捕高橋等4人。

除了高橋治之，AOKI前會長青木擴憲等3人，則遭東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）以涉行賄罪嫌逮捕。

高橋身為不允許收受跟職務相關金錢的「準公務員」，卻涉嫌從2017年起到2021年6月左右，作為在選定授權商品給予業者方便的對價，從青木方面總計收受5100萬日圓。

高橋日前曾說，自己擔任代表人的公司跟AOKI方面簽有顧問契約，確實收受數千萬日圓，但並非收受賄賂。

特搜部認為高橋在允諾給予AOKI方便涉有重嫌，因此以法定刑比單純收賄更重的「受託收賄」罪嫌逮捕高橋。

日本放送協會（NHK）報導，東京地檢特搜部今天以涉嫌收賄逮捕78歲的高橋治之。

另外被以涉行賄罪嫌逮捕的包括83歲AOKI控股公司前會長青木擴憲、青木擴憲76歲弟弟也是AOKI控股公司前副會長青木寶久，及AOKI控股公司子公司AOKI前社長上田雄久。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110817

高橋
東奧組委員前理事涉收受贊助商巨款 日警搜寓所 東奧組委員前理事涉收受贊助商巨款 日檢方調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族