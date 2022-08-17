日本東奧組委會前理事高橋治之 涉收賄遭逮

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（中央社東京17日綜合外電報導）日本富士新聞網報導，有關東京奧運組織委員會前理事高橋治之的公司，曾接受東奧贊助商、西服業者AOKI控股公司提供高額資金，檢方今天以涉收賄及行賄等罪嫌逮捕高橋等4人。

除了高橋治之，AOKI前會長青木擴憲等3人，則遭東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）以涉行賄罪嫌逮捕。

高橋身為不允許收受跟職務相關金錢的「準公務員」，卻涉嫌從2017年起到2021年6月左右，作為在選定授權商品給予業者方便的對價，從青木方面總計收受5100萬日圓。

高橋日前曾說，自己擔任代表人的公司跟AOKI方面簽有顧問契約，確實收受數千萬日圓，但並非收受賄賂。

特搜部認為高橋在允諾給予AOKI方便涉有重嫌，因此以法定刑比單純收賄更重的「受託收賄」罪嫌逮捕高橋。

日本放送協會（NHK）報導，東京地檢特搜部今天以涉嫌收賄逮捕78歲的高橋治之。

另外被以涉行賄罪嫌逮捕的包括83歲AOKI控股公司前會長青木擴憲、青木擴憲76歲弟弟也是AOKI控股公司前副會長青木寶久，及AOKI控股公司子公司AOKI前社長上田雄久。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1110817