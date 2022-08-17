經濟危機加深 埃及央行總裁辭職

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（中央社開羅17日綜合外電報導）埃及中央銀行總裁艾默（Tareq Amer）今天辭職，這個阿拉伯世界人口最多的國家經濟危機正日益加深。

法新社報導，埃及國營媒體「金字塔報」（Al-Ahram）稱，總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）已接受艾默請辭。2015年上任的艾默原訂留任至明年，他辭職後，旋即獲塞西任命為總統顧問，至於誰將接替央行總裁職位目前尚無消息。

艾默下台時，埃及鎊匯率為19.1兌1美元，這是有紀錄以來第二低，僅2016年冬季貨幣重貶期間低於這一匯率。面對通貨膨脹飆升，埃及於3月間再次將貨幣貶值。

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俄烏戰爭導致全球小麥價格暴漲，埃及為世界最大小麥進口國，受到嚴重打擊，一些食品成本上漲66%，將通貨膨脹率推升至15%。

根據世界銀行數據，埃及1.03億人口中有3000萬人生活在貧窮線以下，另有更多人生活不穩定。國際信用評級機構穆迪（Moody's）已將埃及展望從穩定下調至負面，理由是生活水準下降引發社會動蕩的風險越來越大。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110817