比爾蓋茲貢獻全球公衛醫療 獲日本政府贈勳

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）微軟（Microsoft）共同創辦人比爾．蓋茲今天造訪日本外務省（外交部），日本政府肯定蓋茲對開發中國家改善公共衛生的貢獻，外相林芳正特頒旭日大綬章證書及勳章。

66歲的比爾．蓋茲今天上午11時（台灣時間10時）許訪問日本外務省，會晤外相林芳正，並從林芳正手中接獲旭日大綬章證書及勳章。日本政府肯定比爾．蓋茲藉由慈善團體「比爾暨梅琳達蓋茲基金會」對開發中國家公共衛生的改善做出貢獻。

林芳正恭喜比爾．蓋茲，並期待比爾．蓋茲持續在全球公衛領域做出貢獻。

比爾．蓋茲表示，能獲頒勳章感到很光榮。他從事電腦工作開始，便與日本建立良好的夥伴關係，希望餘生能在全球規模的衛生醫療領域盡力拯救生命。

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比爾．蓋茲是日本政府公布的2020年春季外國人敘勳當中獲旭日大綬章的對象，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大的影響，頒獎儀式延期。今天他從林芳正手中拿到的勳章證書上記載的是2020年當時的首相安倍晉三的署名。

旭日章為日本政府頒授本國人與外國人的勳章之一，以「對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績」為敘勳要件，按級別由上至下，分別是「旭日大綬章」、「旭日重光章」、「旭日中綬章」、「旭日小綬章」、「旭日雙光章」、「旭日單光章」等6級，每年分春、秋兩次宣布。（編輯：韋樞）1110818