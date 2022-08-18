有助止戰或只發洩怒氣 禁俄人入境歐洲引論辯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如台北18日電）禁止俄國平民入境歐盟，能施壓蒲亭停止戰爭或只是發洩怒氣？率先下禁令的愛沙尼亞主張這是取消優待，德國認為罰錯對象，俄國異議人士也看法分歧，而芬蘭邊境商家則趕推大包裝雜貨供俄人封關前搶購。

對於是否支持烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）要求禁發簽證給俄國公民，歐盟成員國目前陷入分裂。

與俄國土地相鄰的愛沙尼亞、拉脫維亞和芬蘭承受最大俄人入境壓力，前者11日率先宣布關閉俄國邊界，拉脫維亞表示跟進，芬蘭決定9月1日起大砍俄人簽證數至目前的10%。

愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說：「到訪歐洲是一項優待，而不是人權。」

暫停核發簽證給俄人的立陶宛外交部在推特（Twitter）發文稱此舉「象徵與烏克蘭人民團結在一起」。

輪值歐盟主席國的捷克預計在8月底召集歐盟外長會議，討論是否採取共同政策，捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）認為一致行動「可能會是另一個非常有效的（對俄）制裁措施」。

但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）大聲反對：「這不是俄國人民的戰爭，而是蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭。」他並認為全面禁止俄人入境反而會削弱歐盟已對部分蒲亭支持者制裁的效果。

俄國總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則嘲笑歐盟制裁「招數用盡」，因此只能用「荒謬的險招」，揚言俄國將會報復。

贊成禁令的論據是俄國人民對蒲亭政權存續應該負起責任，不能讓他們一如以往到南歐海灘曬太陽、到芬蘭超市大採購。英國「衛報」（Guardian）採訪俄國流亡在歐洲的異議人士，對此有不同意見。

「他們（俄國人）需要到自由世界看看，」因反戰而被俄國政府威脅起訴的獨立新聞網站創辦人卡拉西奇克（Ilya Krasilshchik）說，他明白大家現在對俄國人有怒氣，但從蘇聯時代以來的經驗就知道封鎖邊境不會讓政權被推翻。

然而，曾是俄國下議院（Duma）議員、2016年流亡到烏克蘭的波諾馬瑞夫（Ilya Ponomarev）贊成禁令，認為有能力離開俄國的人應該留下來對抗蒲亭政權，他並說98%離開的人並未身陷危險，「只因為留下來覺得不舒服」。

他同意愛沙尼亞總理的「優待說」，主張：「先在俄國做些什麼，贏得這個優待，做出一些勇敢的行動，然後再離開。」

該如何看待俄國人民在這場戰爭的角色，確實是個難題。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）說：「這不是非黑即白的問題，有灰色地帶。」她傾向由歐盟提出一致政策。

芬蘭政黨領袖米凱寧（Kai Mykkänen）在歐洲新聞網（Euronews）訪問中說，全面禁令可能會讓俄國人對歐洲生氣，「但我們的目標是讓他們對蒲亭政權和戰爭感到憤怒」，不過他也贊同這樣的辯論能讓俄國人明白「他們作為一個國家，對這個政權的持續也有責任」。

英國媒體「新政治家」（New Statesman）評論，蒲亭能長期掌權是因為他把所有可能的對手都剷除了，若怪罪到俄國人民非自由意志下的投票結果，等於是對真正民主合法性的嘲弄。

俄國人向來是歐盟申根簽證的最大發給對象，據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，2013年最高峰時俄人曾占核發簽證數的39%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

俄國觀光客是歐洲旅遊業的大客戶，芬蘭邊境商業也長期受惠於俄國人的週末採購潮，因此歐洲新聞網發現，趁著禁令將推未推之時，日前有芬蘭邊境商家針對俄人愛買貨品趕忙換裝大容量，例如在貨架上堆滿10公斤大包裝的糖，在商言商或「發戰爭財」也引起爭議。

其實有另類做法值得參考，如衛報指出有歐洲邊境官員非正式要求俄國人入境前先簽字聲明譴責俄對烏侵略，美國前駐俄大使麥弗爾（Michael McFaul）更建議對俄國遊客多收100歐元（約新台幣3050元）的附加稅，專款用於烏克蘭的重建。（編輯：高照芬）1110818