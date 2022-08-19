南韓要北韓棄核武換經援 金與正：荒謬絕倫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天表示，南韓要北韓放棄核子武器以換取大量經濟援助的提議，北韓永遠不會同意。她說，南韓的倡議「荒謬絕倫」，不會與南韓進行面對面談判。

路透社報導，南韓總統尹錫悅5月就職時，首次提出要北韓放棄核子武器以換取大量經濟援助的「大膽構想」。尹錫悅17日在他就職100天的記者會中重申，若北韓停止發展核武，並開始進行去核化，他願分階段提供經濟援助給北韓。

金與正今天這番評論，是北韓高層首次正面回應尹錫悅的倡議。

金與正在透過北韓中央通信社（KCNA）發布的聲明中表示，想用「經濟合作」換取北韓的國家榮譽─核武，是尹錫悅的遠大夢想、希望、計畫，我們發現他真的太天真了，且十分幼稚，「沒有人會拿自己的命運去換玉米餅」。

金與正表示，雖然尹錫悅這次「大膽構想」並未成功，不過他未來還是可能拿著類似的大型計畫上門，「但我們明確地表示，我們不會和他碰面。」

專家表示，南韓最新提出的經濟（援助）計畫，和南韓前幾任總統提出的倡議十分類似─其中包括美國前總統川普與金正恩在峰會中提到的內容─北韓不可能接受這樣的建議。

在此同時，北韓17日才朝黃海試射兩枚巡弋飛彈，那是兩個月來的第1次，也是北韓上週宣布戰勝 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後發生的。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110819