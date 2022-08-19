美空軍部長：中國環繞台灣行動令風險升高

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（中央社台北19日綜合外電報導）美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）今天表示，中國在台灣四周的行動導致風險等級升高，他希望中國的行為能夠恢復到以前建立的規範。

路透社報導，中國本月持續舉行軍事演習，以展現對美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的憤怒，並將緊張局勢歸咎於華盛頓。

正在太平洋地區訪問的肯德爾，於關島的一次視訊會議上對記者表示：「我們正生活在一個危險的時期。」

肯德爾提及中國在台灣四周的演習，包括發射飛彈越過台灣上空，並多次越過非正式界限的台灣海峽中線，他說北京的所作所為非常挑釁。

肯德爾說：「議長訪問期間，中國進行的軍事活動升高了風險等級，他們違反了許多規範，越過界線是一個，向日本專屬經濟區（EEZ）發射飛彈是另一個，發射飛彈飛越台灣又是一個。」

日本宣稱，中國發射的飛彈有5枚落在其專屬經濟區。

肯德爾稱：「這些行動不是用來促進該地區和平與穩定的，它們非常挑釁，且會升高風險等級。」

肯德爾未直接評論中國越過台海中線的細節，但他表示，中國對裴洛西之行反應過度。他說：「我希望他們的行為能夠恢復到以前建立的規範。」

中國國家主席習近平一直在監督一項驚人的軍事現代化計劃，包括研發匿蹤戰機和航空母艦，這讓其鄰國和美國感到擔憂。

肯德爾說：「我很擔心，我想可以明白講，美國關切中國的現代化計劃，我們也關切它在該地區的行為。」（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110819