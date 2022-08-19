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印尼總統：習近平與蒲亭計劃參加11月G20峰會

2022/8/19 11:53（8/19 12:07 更新）
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印尼總統佐科威19日表示，中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統蒲亭（右）都計劃參加年底舉行的G20峰會。圖為蒲亭2016年訪北京與習近平會面。（中新社）
印尼總統佐科威19日表示，中國國家主席習近平（左）與俄羅斯總統蒲亭（右）都計劃參加年底舉行的G20峰會。圖為蒲亭2016年訪北京與習近平會面。（中新社）
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（中央社雅加達19日綜合外電報導）印尼總統佐科威（Joko Widodo）說，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）都計劃參加年底在峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。

佐科威昨天接受彭博總編輯米可斯維特（John Micklethwait）訪問時說：「習近平會來。蒲亭總統也跟我說他會來。」這是印尼總統首度證實習近平與蒲亭計劃出席11月峰會。

習近平與蒲亭出席G20峰會，將與美國總統拜登等民主國家領袖同台，這是他們自俄羅斯入侵烏克蘭以來首度親自見面。蒲亭與習近平日前宣布兩國合作「沒有禁區」。

關於習近平的出訪計畫，中國外交部尚未回覆置評請求。自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，習近平尚未踏出國門。克里姆林宮發言人也不願置評，但另一名熟悉情況的官員證實，蒲亭目前打算親自參與峰會。

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克里姆林宮在聲明中說，蒲亭與佐科威昨天通話討論在峇里島舉行G20峰會的籌備事宜，但聲明中並未提及蒲亭是否將出席。如果蒲亭參加會議，這將是他自俄羅斯揮軍入侵以來，首度與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）碰面，澤倫斯基也將現身峇里島。

美中關係因為台灣議題緊繃，佐科威不認為緊張情勢將擴散到南海，稱各國應把焦點放在糧食、能源與疫情危機。他又說，東南亞國家希望富有國家提供資金協助轉型到再生能源，並參與投資推動他們的國家經濟成長。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1110819

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