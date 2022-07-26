習近平會見佐科威 稱全力支持G20峇里島峰會

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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國國家主席習近平今天在北京會見到訪的印尼總統佐科威。他說，中方全力支持印尼主持召開G20領導人峇里島峰會。對於引發爭議的印尼雅萬高鐵，中方力爭如期高品質建成。

新華社報導，習近平下午在北京釣魚台國賓館和佐科威（Joko Widodo）舉行會談。

佐科威是罕見地在中國嚴格防疫下到訪的外國元首。根據央視新聞畫面，兩人面對面會談時都沒有戴口罩，但坐在兩旁的中印官員都有戴口罩。走入晚宴會場時，所有的人包括習近平夫婦與佐科威夫婦都帶著口罩，入座後才取下。

外界認為，佐科威此行目的包括邀請習近平出席11月在印尼峇里島舉行的20國集團（G20）峰會，而習近平自COVID-19疫情爆發後就不曾出訪。

據報導，習近平在會談中表示，中方全力支持印尼主持召開20國集團領導人峇里島峰會，願和印尼加強協調配合，確保峰會取得圓滿成功。中方也將全力支持印尼當好明年東協輪值主席國。

習近平說，佐科威是北京冬奧會後中方接待的首位外國元首，充分體現了雙方對發展兩國關係的高度重視。中印雙方戰略互信日益鞏固，樹立了發展中大國聯合自強、互利共贏的典範。

習近平強調，中國和印尼發展階段相似，共同利益相連，構建「中印尼命運共同體」是兩國人民的共同心聲和普遍期待。

在具體合作事項上，習近平表示，雙方要推動高品質共建「一帶一路」合作不斷走向深入，力爭如期高品質建成雅萬高鐵，實施好「區域綜合經濟走廊」和「兩國雙園」等重大合作項目。

他說，中方將繼續全力支持印尼建設區域疫苗生產中心，密切公共衛生合作，願繼續擴大進口印尼大宗商品和優質農副產品，願積極參與建設印尼新首都和北加里曼丹工業園，擴大發展融資合作，在數位經濟、綠色發展等領域培育新增長點。

根據新華社，佐科威表示，雅萬高鐵是印尼快速發展的象徵，印尼願和中方共同努力，確保雅萬高鐵按時竣工運行。印尼願和中方密切協調，推動20國集團領導人峇里島峰會取得成功，印尼也願意為東協和中國關係發展作出積極努力。

兩人還就俄烏戰爭等問題交換意見，認為國際社會應該為勸和促談創造條件，為烏克蘭局勢緩和降溫、穩定全球經濟秩序發揮建設性作用。

雙方發表中國與印尼兩國元首會晤聯合新聞聲明，並簽署關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路倡議與「全球海洋支點」構想有關合作的諒解備忘錄，以及疫苗、綠色發展、網絡安全、海洋等領域合作文件。

雅萬高鐵全長142.3公里，由印尼與中國的國營事業合組的印尼中國高鐵公司建造，是中國「一帶一路」計畫在印尼的指標工程。中國2015年取得高鐵標案後，曾宣布2019年完工，但土地徵收、COVID-19疫情等因素導致工程延宕，相關工程曾在印尼引發民怨。目前預計今年底前完工。（編輯：邱國強）1110726