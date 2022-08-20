諷刺劇批總統 突尼西亞演員遭打壓擬避走法國

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）「阿拉伯之春」誕生地突尼西亞的言論自由漸受打壓。曾抨擊突國總統的喜劇演員阿布達里，如今面臨越來越大的安全威脅，難以繼續在國內生活，不得不售屋，打算赴法國尋找棲身之處。

阿布達里（Lotfi al-Abdali）17日於社群網站Instagram宣布打算離開的消息。他說，自己與家人面臨越來越大的安全威脅，讓他難以繼續在突尼西亞生活，並指突國安全機構是「合法攜帶武器的黑手黨」。

阿布達里打算完全切斷與突尼西亞的關係，並將出售當地房子、餐廳及小餐館。他也緊急呼籲外界出手，幫他在巴黎找落腳的租屋處。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）昨天報導，這個月稍早，阿布達里在突尼西亞斯法克斯（Sfax）國際藝術節上，表演抨擊總統薩伊德（Kais Saied）及安全部隊的諷刺劇。

這場演出吸引約一萬人觀賞，卻被安全單位以「違法表演」冒犯總統及安全機構為由，干擾多次。阿布達里正在台上演出時，警察上前試圖中斷，觀眾群起激憤，警察又自舞台退出。

消息傳出，即在社群媒體掀起一波「突尼西亞言論自由受限」的辦論。也有人認為，阿布達里的喜劇使用「低俗用語、粗野的表達方式及醜陋的性暗示」，令有品味的人反感，演出還展現「對既定價值的蔑視」。

阿布達里在臉書分享的影片顯示，他與警察發生衝突後，向總統薩伊德喊話，要他「意識到國家的現況」，並強調言論自由在突尼西亞的重要性。不過，這起事件導致阿布達里的製作公司被暫停運作。

突尼西亞人權聯盟（Tunisian Human Rights League）副主席塔利弗（Bassam al-Tarifi）示警，針對阿布達里的行動是突尼西亞失去自由的危險指標。他並指出，當一群攜帶武器的安全部隊可以決定何謂不被接受、需要阻止的事物，就代表民眾仍然生活在警察國家。

薩伊德（Kais Saied）1年前罷黜民選國會，建立緊急統治並開始以法令形式執政。政敵批此舉為政變，破壞突尼西亞2011年阿拉伯之春後取得的民主成果。

薩伊德去年推動許多爭議性的措施，包括凍結國會、關閉獨立反腐敗機構，以及刻意閒置國家選舉單位。突國今年7月舉行新憲法公投，雖然投票率低並且傳出舞弊指控，公投仍獲通過。

這部新憲法讓總統更握有大權，削弱國會職權。薩伊德如今不但有權任命總理及其他內閣部長，也可以單方面解散國會。（編輯：周永捷）1110820