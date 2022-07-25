突尼西亞舉行憲法公投 擴大總統權力

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（中央社突尼斯25日綜合外電報導）突尼西亞今天就一部新憲法舉行公民投票，批評人士稱，公投若獲得通過，總統薩伊德（Kais Saied）將獲得幾乎所有權力，從而破壞2011年革命建立的民主。

這次公民投票是在薩伊德罷黜民選國會一周年之際舉行，去年他建立緊急統治並開始以法令形式執政。意見分歧的反對黨稱薩伊德的舉動是一場政變，有可能使突尼西亞回到革命前的專制時代，並給予2011年「阿拉伯之春」起義最後致命一擊。

公投將於台灣時間26日清晨5時結束，至於投票結果何時公布，目前還不清楚。不過由於大多數突尼西亞人對投票興趣缺缺且主要政黨抵制這項公投，分析人士預計這會是一次投票率低並「獲得通過」的投票。

按薩伊德自己制訂的公投規則，批准新憲法在920萬登記選民中並無參與投票人數的最低門檻。他只規定新憲法將在最終結果公布後生效，並未說明若選民拒絕新憲法會發生什麼事。

儘管幾乎所有主要政黨和公民社會組織都譴責薩伊德單方面修改憲法的做法，且質疑公投的合法性，但他們未能建立統一的陣線。

自革命以來，突尼西亞先後舉行過3次國會選舉和兩次總統大選，其中以2019年國會選舉的投票率41%為最低，該屆國會後來被薩伊德解散。

今天這場公投的投票率若遠低於這一數字，將使薩伊德的新憲法及其改造突尼西亞政治的計劃進一步受到質疑。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110725