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突尼西亞總統解散最高司法委員會 恐激怒反對派

2022/2/6 15:08（2/6 15:26 更新）
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突尼西亞總統薩伊德（圖）6日解散最高司法委員會。（圖取自自維基共享資源，作者Houcemmzoughi，CC BY-SA 4.0）
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（中央社突尼斯6日綜合外電報導）突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）今天解散最高司法委員會，指控這個委員會偏頗、為特別利益效力。外界擔憂此舉可能影響司法獨立，且勢必激怒反對派。

法新與路透社報導，薩伊德多月來對法官砲火猛烈，經常批評他們延誤有關貪腐和恐怖主義案件的判決。他一再表示，不會讓法官我行我素，彷彿自成一國，而不是發揮國家職能。

薩伊德稱最高司法委員會（Supreme Judicial Council）已成過去式，還說他將對委員會發出臨時命令，但沒有透露細節。

薩伊德去年7月開除總理並凍結國會，政敵稱之為政變。許多人批評他奪權且拒絕與所有政黨對話。

最高司法委員會是獨立的憲法機關，成立於2016年，職權包括確保司法獨立，並負責法官之懲戒與晉升等。

薩伊德上個月撤銷委員會成員所有財務特權。

薩伊德在內政部發表談話時說：「這個委員會內部是根據忠誠度來出售職位和人事任命。他們的位置不該是現在所處之位，而是被告的位置。」

「諸位無法想像某些法官收了多少錢，數十億又數十億的鈔票。」

突尼西亞是10年前「阿拉伯之春」碩果僅存的民主國家，但公民社會團體和反薩伊德人士擔心，突尼西亞將開民主倒車，重回長期獨裁者班阿里（Zine El Abidine Ben Ali）時期的專制政權。（譯者：盧映孜/核稿：蔡佳敏）1110206

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