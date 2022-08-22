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抗疫與統一教爭議 日相岸田文雄支持率跌至新低

2022/8/22 16:10
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（中央社東京22日綜合外電報導）根據一項民意調查，日本首相岸田文雄政府支持率下滑，原因是民眾質疑執政的自由民主黨與統一教之間的關係，且不認同當局對COVID-19疫情的處置方式。

路透社報導，前首相安倍晉三7月8日遇襲以來，自民黨與統一教（Unification Church）之間的關係成了岸田的頭痛問題。槍殺安倍的凶嫌表示他的母親因為捐款給統一教而破產，並怪罪安倍為統一教宣傳。

根據每日新聞週末進行的民調，岸田的支持率從1個月前的52%下滑至36%，寫下他去年10月上任以來的最低點。

有87%受訪者認為，統一教與岸田所屬自民黨之間的關係是「極有問題」或「有點問題」，只有4%認為這完全不是問題。

岸田本月10日進行內閣改組，撤換掉部分與統一教有關的內閣成員，試圖提升其支持率。但有68%的受訪者表示，他們不認同這項改組，只有16%的人支持。

此外，日本COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）新增確診數仍居高不下，有55%受訪者表示，他們不認同政府處理疫情的方式。岸田昨天確診，迫使他取消前往突尼西亞出席一場援助會議的行程。

至於在9月27日為安倍舉行國葬一事，有53%受訪者反對這項決定。安倍的國葬費用將由政府支出。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110822

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