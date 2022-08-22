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習近平慰問岸田文雄 表態願推動中日關係

2022/8/22 19:24
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（中央社台北22日電）中國國家主席習近平今天致電慰問確診感染COVID-19的日本首相岸田文雄。習近平並表示，願推動構建「契合新時代要求的中日關係」。

新華社晚間報導，習近平表示，「得知岸田首相感染新冠病毒，我謹向你表示誠摯問候，望你早日康復」。

習近平並表示，今年是中日邦交正常化50週年，願和岸田文雄一起，推動構建「契合新時代要求的中日關係」。

中國國務院總理李克強也在今天致電岸田文雄表示慰問。

外電報導，岸田文雄21日確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），成為日本疫情爆發以來首位染疫首相。目前已知岸田將取消原訂月底出訪非洲行程，並採視訊方式執行公務。岸田身旁人士表示，因為岸田可以執行公務，所以不會安排臨時職務代理人。

今年7月21日，美國總統拜登（Joe Biden）確診COVID-19，習近平也在隔天致慰問電，盼拜登早日康復。

美國前總統川普（Donald Trump）夫婦2020年10月確診時，習近平也曾以他和妻子彭麗媛的名義，對兩人致慰問電。（編輯：張淑伶）1110822

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