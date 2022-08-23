更多編輯台推薦新聞：
開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼
國際

蒲亭智囊杜金大有來頭 愛女被炸死疑成替死鬼

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日
國際

熱浪缺雨北半球大河乾涸 二戰炸彈出土、桶屍見天日

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍
兩岸

親官方紀錄片「春，又見香港」疑作假 揭中國大外宣一條龍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

犯罪猖獗、通膨創新高 海地數千民眾街頭抗議

2022/8/23 09:00（8/23 09:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
數以千計海地民眾在全國各地參與集會示威，抗議犯罪猖獗、消費者物價飆升。圖為22日民眾在首都太子港等部分地區設置燃燒的路障。（美聯社）
數以千計海地民眾在全國各地參與集會示威，抗議犯罪猖獗、消費者物價飆升。圖為22日民眾在首都太子港等部分地區設置燃燒的路障。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社海地首都太子港22日綜合外電報導）數以千計海地民眾在全國各地參與集會示威，抗議犯罪猖獗、消費者物價飆升。海地央行表示，國內通貨膨脹率已達10年新高。

路透社報導，抗議民眾在首都太子港（Port-au-Prince）等部分地區設置燃燒的路障，其中部分人士表示，他們對可能導致一些公司被迫歇業的汽柴油日漸稀缺情形感到憤怒。

海地中央銀行總裁杜布瓦（Jean Baden Dubois）表示，隨著海地貨幣大幅貶值，國家經濟今年可能萎縮0.4%。

杜布瓦在記者會上說：「若從2022年6月起計算，通膨率高達29%，這是10年來最高比例。」他指的是年通膨率。

海地長期幫派暴力肆虐，使得國家大部分領土都不受政府當局掌控，敵對的幫派間為爭地盤爆發的血腥衝突已導致數以百計人喪命、數以千計人流離失所。

近幾週來，海地民眾也苦於尋找燃料，有些人因為缺乏燃料而無法去工作。

兩名知情人士透露，由於燃料的進口商難以取得讓海地燃料價格能維持在低點的補貼，加上難以從央行取得美元，讓海地燃料儲量告急。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110823

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
海地首都幫派衝突 人權團體：一週釀89死數十傷安理會海地議題美中角力 北京要求表決制裁措施幫派暴力猖獗 海地前參議員首都街頭遇害人口走私船巴哈馬近海翻覆 17名海地偷渡客喪命
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族