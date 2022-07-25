人口走私船巴哈馬近海翻覆 17名海地偷渡客喪命

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（中央社海地太子港24日綜合外電報導）海地及巴哈馬兩國官員表示，一艘快艇在巴哈馬近海翻覆，造成17名疑似來自海地的偷渡客喪生，另有25人獲救。

眾所周知，人蛇集團將靠近美國佛羅里達州海岸的巴哈馬群島，作為海地人民甘冒凶險海上旅程前往美國的跳板。

巴哈馬總理戴維斯（Philip Davis）在推特上發布聲明表示：「救難隊已從海中尋回17具遺體」，分別為15名女性、1名男性和1名嬰兒。

聲明中指出，另有25人獲救並交由健康照護官員安置。搜救任務進行當下，仍有至少1人失蹤。

據初步調查，快艇於當地時間今天凌晨1點離開巴哈馬群島人口最多的新普羅維斯登島（New Providence），船上共有約60人。快艇被認為是在離島11公里處的洶湧海流中翻覆。

官員認為，該艘快艇的目的地是美國佛羅里達州的邁阿密。

聲明中表示，包括巴哈馬皇家警察部隊（Royal Bahamas Police Force）和巴哈馬皇家國防軍（Royal Bahamas Defense Force）在內的數個機構正在進行聯合調查，以查明這起導致海地偷渡客死亡的疑似人口走私案的完整情況。

海地總理亨利（Ariel Henry）稍晚發推文表示，17名海地公民在巴哈馬外海喪生，他說：「這場新的悲劇使整個國家都感到痛心。」

他還說：「我再次呼籲通過民族和解，解決國家的問題，讓我們的兄弟、姐妹和孩童不再亡命海外。」（實習編譯：王嘉瑜／核稿：嚴思祺）1110725