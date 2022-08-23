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馬斯克對推特前執行長發傳票 索收購案相關資訊

2022/8/23 11:58
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（中央社舊金山22日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）執行長馬斯克為取得文件、讓他得以放棄440億美元收購社群平台推特（Twitter）的交易案，已對推特前執行長杜錫（Jack Dorsey）發出傳票。

法新社報導，今天公開的紀錄顯示，杜錫收到傳票，要求他對馬斯克（Elon Musk）交出與4月收購協議相關的通訊或文件，以及涉及假帳號或垃圾帳號、或推特如何計算活躍用戶數的資訊。

傳票要求杜錫提供可溯至2019年1月的所有相關資訊。

世界首富馬斯克指責推特詐欺，在其業務的關鍵部分誤導他，特別是實為垃圾帳號或自動「機器人」而非真人使用的帳號數。

推特堅稱其估計結果，稱機器人帳號占用戶比例不到5%。

馬斯克說，如果發現推特的機器人帳號統計有誤，他有權退出協議；但推特表示，馬斯克在提出收購時並未索取相關訊息，因此對馬斯克說法提出異議。

推特還指責馬斯克編造故事，為的就是逃避他認為不再有吸引力的合併協議。

推特收購案官司預定10月17日開庭審理。推特先前已發出傳票給支持馬斯克收購推特案的銀行、投資人和律師事務所；馬斯克也對推特的高盛集團（Goldman Sachs）和摩根大通（JPMorgan）顧問發出傳票。

推特共同創辦人杜錫去年11月結束第2個執行長任期，他先前曾表態支持馬斯克收購公司。

推特這項交易明定，若交易破局，違反協議的一方必須在特定情況下支付10億美元的分手費。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110823

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