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巴基斯坦陷經濟動盪 總理訪卡達尋求貿易與投資

2022/8/23 17:51
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（中央社伊斯蘭馬巴德23日綜合外電報導）巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）今天前往中東產油國卡達，希望為資金短絀的巴國帶來貿易和投資。

路透社報導，夏立夫於行前發布聲明稱：「我將著重強調巴基斯坦各個領域令人振奮的投資機會，如可再生能源、糧食安全、工業和基礎設施發展、旅遊業和餐旅業。」

人口2.2億的巴基斯坦正陷入經濟動盪，巴國外匯儲備已降至78億美元，不足以應付一個多月的進口，以致其國際收支面臨危機，巴國經常帳赤字也正在擴大，巴基斯坦盧比兌美元則貶至歷史性低位，7月份通貨膨脹率達24.9%。

國際貨幣基金組織（IMF）下週將召開會議，料將批准12億美元貸款予巴基斯坦。這筆貸款的協商自今年年初以來一直處於停滯。

夏立夫的辦公室並未透露他此次訪問的議程細節，但兩位與他關係密切的消息人士稱，他預計將向卡達提供國營企業的股權，如虧損的巴基斯坦國際航空公司（PIA）及該公司在紐約曼哈頓的羅斯福飯店（Roosevelt Hotel）股權，他還將提供經營管理巴基斯坦機場的機會，並希望敲定能源交易。

巴基斯坦是卡達液化天然氣（LNG）的主要進口國，也希望依長期協議購買的LNG能延期付款。巴基斯坦與卡達簽有兩項長期LNG供應協議，每月出貨達9批。.

夏立夫一名助理告訴路透社：「我們肯定會在我們進行LNG交易時，尋求任何延期付款的便利。」這名助理還說，巴基斯坦也在為其外匯儲備尋求20億美元支持。

夏立夫的內閣昨天批准了一項協議草案，允許政府為今年在卡達舉行的世界盃足球賽（World Cup）提供安全部隊。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1110823

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