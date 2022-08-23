歐盟核協議提案獲多數接受 傳伊朗放棄重大要求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬德里/華盛頓23日綜合外電報導）歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，參與挽救2015年伊朗核協議相關談判的國家，大多同意歐盟的一份提案。一名美方官員則透露，伊朗已放棄一些重大要求。

路透社報導，波瑞爾（Josep Borrell）接受西班牙電視台西班牙國營頻道（TVE）訪問時表示：「它們（參與談判國家）大多數都同意。但我還沒收到美國的答覆，我預期這週之內會收到。」

為了讓2015年簽訂、限制伊朗核武發展的伊朗核子協議復活，在歐盟穿梭各方協調下，美國與伊朗斷斷續續進行了16個月的非直接談判。而波瑞爾所說的歐盟提案並未對外公開。

波瑞爾表示，伊朗曾要求歐盟提案進行少許調整。他昨天曾說，他認為德黑蘭的答覆「合理」。

一名美國高階官員昨天則告訴路透社，針對恢復核協議，伊朗已放棄一些主要要求，包括堅持國際檢查人員結束對伊朗原子計畫的其中一些調查，因此使得達成協議的可能性更高。

美國正努力盡快答覆是否接受歐盟提議的伊朗核子協議草案。因事涉敏感而要求匿名的官員表示，伊朗雖然一直對外表示美國做出讓步，但實際上德黑蘭放棄了一些它原本的主要要求。

這名美國官員說：「他們上週回來（談判），且基本上放棄了造成協議無法達成的主要障礙。我們認為，他們終於...朝向可能重返符合（美國）拜登（Joe Biden）總統可接受條件的協議邁進。」

伊朗外交部並未立即做出評論。

美方消息官員透露，伊朗原本要求美國將伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）從它的「外國恐怖組織」（foreign terrorist organization，FTO）名單剔除，如今德黑蘭的立場已大致軟化。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這名官員還說，伊朗也想獲得保證，要國際原子能總署（IAEA）結束對伊朗不明鈾殘跡的相關調查。「伊朗想要有國際原子能總署會結束所有調查的保證。我們說我們絕對不會接受。」

這名官員坦言，美國與伊朗的立場仍存在差距，若要達成最終協議「可能還要多花一點時間」，但也不保證一定達成。「我們目前正在研究伊朗的回覆，會盡快予以答覆」。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1110823