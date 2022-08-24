美警告土耳其 繼續與俄羅斯生意往來恐遭制裁

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（中央社伊斯坦堡24日綜合外電報導）土耳其最大工商團體土耳其工商協會（TUSIAD）已證實收到美國財政部的來信，警告若繼續與俄羅斯有生意往來，可能會遭到制裁。

華盛頓越來越擔憂俄羅斯政府和企業正利用土耳其，逃避西方因其入侵烏克蘭而實施的金融和貿易限制措施。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）本月稍早在黑海度假勝地索契（Sochi）舉行的峰會上，同意加強兩國經濟合作。

官方資料顯示，5月至7月土耳其對俄羅斯的出口額度比去年同期增長了近50%。土耳其進口的俄羅斯石油也激增，且雙方同意將俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）出口到土國的天然氣改以盧布支付。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）6月間罕見地走訪安卡拉和伊斯坦堡，表達華盛頓對俄羅斯權貴和大企業利用土耳其企業實體逃避西方制裁的擔憂。

身為北約成員國，土耳其與莫斯科和基輔關係都很好，試圖在衝突中保持中立，並拒絕加入國際制裁行列。

艾迪耶摩又致函TUSIAD和土耳其美國商會（American Chamber of Commerce in Turkey），警告相關公司和銀行有受到制裁的危險。

TUSIAD昨天發布聲明表示，已將這封信轉交給土耳其外交部和財政部。

艾迪耶摩於信中寫道：「任何個人或實體為美國列入制裁的對象提供物質支持，本身即面臨美國制裁風險。」「土耳其銀行不能期望與受制裁的俄羅斯銀行建立相應關係，又保留與全球主要銀行的相應關係和使用美元和其他主要貨幣的權利。」

艾爾段和蒲亭簽署的經濟合作協議，包括一項讓更多土耳其銀行開始處理俄羅斯Mir支付系統業務的協議。

土耳其官員尚未正式回應艾迪耶摩的信。與俄羅斯進行更廣泛的合作，有助於在明年大選前支持土耳其陷入困境的經濟。

艾爾段先前辯稱，土耳其嚴重依賴俄羅斯石油和天然氣進口，因此安卡拉不能加入西方對莫斯科的制裁。

艾爾段的外交政策顧問卡林 (Ibrahim Kalin) 6月曾表示：「我們的經濟狀況如此，對俄羅斯實施制裁對土耳其的傷害最大。」「我們已採取明確的態度。西方人現在已接受這一點。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110824