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烏克蘭獨立日 英相強生訪基輔承諾進一步軍援

2022/8/24 22:19（8/24 22:28 更新）
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國首相強生（左）24日突訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
國首相強生（左）24日突訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（右）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
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（中央社基輔24日綜合外電報導）今天是烏克蘭獨立日，也是俄烏戰爭滿6個月的日子，英國首相強生（Boris Johnson）突訪烏國首都基輔（Kyiv），稱許烏克蘭人民抵抗俄羅斯入侵的堅強意志。

法新社報導，強生告訴記者：「烏克蘭人民抵抗意志堅定，那是（俄國總統）蒲亭（Vladimir Putin）未能理解的事。」

「你們捍衛自己和平、自由生活的權利，這就是烏克蘭將會勝利的原因。」

路透社報導，強生今天與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時，承諾一項進一步軍援烏克蘭的方案。

強生辦公室在聲明中表示，這項5400萬英鎊（約新台幣19億2500萬元）的方案，將包括200架無人機和滯空型彈藥（loitering munitions），以加強烏克蘭軍隊追蹤和鎖定來犯俄軍的能力。

首相任期剩不到兩週的強生在推特（Twitter）寫道：「英國會繼續與我們的烏克蘭友人站在一起。我相信烏克蘭可以且將會贏得這場戰爭。」（譯者：楊昭彥）1110824

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