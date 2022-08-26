拜登展開造勢之旅 批川普盟友走向半法西斯主義

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登今天為11月期中選舉展開政治造勢，在首場集會抨擊與前總統川普結盟的共和黨人，指責他們擁抱暴力與仇恨，並在稍早募款活動說他們逐漸走向「半法西斯主義」。

路透社報導，拜登展開橫跨美國東西岸的造勢之旅，為民主黨候選人助選，期望藉由強調民主黨與共和黨之間的巨大差別來阻止共和黨人在國會掌權。

這場在華府近郊馬里蘭州李察．蒙哥馬利高中（Richard Montgomery High School）舉行的民主黨全國委員會（Democratic National Committee）活動吸引數以千計民眾參加，造成現場爆滿。拜登在活動上表示：「現在你們需要投票才能再次拯救民主，這一點也不誇張。」

他說：「美國必須做出抉擇，各位必須做出抉擇，看我們國家是要前進還是後退。」

他說，「川普和極端『讓美國再次偉大』（MAGA）的共和黨人做出了他們自己的抉擇，充滿憤怒、暴力、仇恨與分歧地走回頭路」，民主黨人則選擇促成一個團結、充滿希望的國家。「讓美國再次偉大」是川普常掛在嘴邊的口號。

拜登在稍早的募款活動上也說：「我們現在看見的不是極端『讓美國再次偉大』政治理念的開端，就是它的喪鐘。不只是川普…這幾乎是半法西斯主義了。」

據法新社報導，拜登還說：「這不再是各位父親那個年代的共和黨，現在截然不同。」

拜登也為個人政績辯護，提及他在川普執政的動盪4年後，推動北大西洋公約組織（NATO）團結對抗俄羅斯入侵烏克蘭，以及發揮領導力修復聯盟關係。

拜登說：「我低估了過去4年美國聲譽在世界上受損的嚴重程度。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110826