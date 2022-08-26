美減稅排擠外國車 韓方持續要求商討對策

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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）美國「降低通膨法案」將對電動車款提供減稅優惠，但不在北美組裝的車輛並不適用，現代、起亞等在韓組裝的韓系車款可能大受影響；韓國總統尹錫悅、外交部長朴振等今天都在與美國官員會面時表達對此事關切。

韓聯社報導，尹錫悅今天在位於首爾龍山區的總統府接見美國印第安納州州長侯康安（Eric Holcomb）時，表示對美國實施的降低通膨法案深感憂慮，希望州政府能協助韓國企業在美國爭取與當地企業享有同等待遇。

侯康安回應，印第安納州將努力使當地韓企不受歧視性待遇，並對多家韓企在印第安納州投資，推動當地經濟發展、創造工作機會的貢獻表達感謝。

朴振等多名韓國外交高層官員今天會見訪韓的美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）時，也提及這項話題。

根據韓國外交部新聞稿，朴振在會中指出，美國對韓國企業的歧視性待遇有違反雙方自由貿易協定（FTA）及世界貿易組織（WTO）相關規定之虞，韓方很難接受，希望美國盡快採取取消或暫緩實施等具體措施，解決外界對這種歧視性措施的疑慮。

朴振強調，韓國企業近期在美國增加大規模投資，為當地創造許多工作機會，對於美國政府推動的印太經濟架構（IPEF）、核心礦物安全夥伴關係（MSP）、4邊半導體供給網協議體（fab 4，又稱晶片四方聯盟（chip 4））也都積極參與。

康達表示理解韓方立場，並強調這項法案並非針對韓國，而是為因應氣候變遷等全球化問題，回國後將向高層轉達韓方意見，並提議兩國相關部會今後可就相關議題的解決方案快速進行商討。

美國總統拜登16日簽署規模4300億美元的降低通膨法案，將透過大規模投資以減少美國國內溫室氣體排放，其中包括向部分電動車款提供抵減稅額優惠，但不在北美組裝的車輛並不適用，韓國業界指出，在韓生產的現代IONIQ 5、起亞EV6等主力車款在美銷量將受到不小衝擊。（編輯：黃自強）1110826