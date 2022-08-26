長新冠加劇勞力短缺 澳洲今年減損300萬工作日

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（中央社雪梨26日綜合外電報導）根據法新社記者今天檢視的澳洲政府分析報告，新冠長期症狀（Long Covid）已使澳洲經濟今年損失了300萬個工作日，進而使澳洲本已嚴重的勞力短缺問題大幅惡化。

法新社報導，澳洲財政部公布的這項報告指出，這些長期症狀使得澳洲每日無法工作的就業人口維持在大約3萬1000人。

財政部長查默斯（Jim Chalmers）今天表示，澳洲「勞動力市場日益因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和新冠長期症狀而全面受創」。

他說：「經濟因新冠長期症狀而大量損失的工作日，只是複雜的問題之一，令人得以一窺我們面臨的所有問題。」

澳洲財政部的分析報告將新冠長期症狀界定為，感染COVID-19之後4週或更久還存在的症狀。這與美國疾病管制暨預防中心（CDC）的描述相似，疾管中心並列出與呼吸道、心臟、消化系統甚至神經系統有關的諸多症狀。

這些症狀包括疲倦、心悸、頭暈目眩、胃痛、以及所謂「腦霧」，即注意力難以集中。

醫學雜誌「刺胳針」（Lancet）本月刊登的全面性研究報告指出，染疫者有1/8會出現至少一種長期症狀。澳洲財政部的報告與此一致，即因染疫而缺勤者有12%是因為出現了新冠長期症狀。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110826