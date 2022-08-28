氣象廳預測熱帶低壓將成颱 恐直撲日本

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日本氣象廳28日表示，目前位於日本南方海面上的熱帶低壓，預料在接下來24小時內將發展成颱風。（圖取自氣象廳網頁data.jma.go.jp）

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本氣象廳今天表示，目前位於日本南方海面上的熱帶低壓，預料在接下來24小時內將發展成颱風。根據目前預測路徑，有可能直撲日本。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，這個熱帶低壓今天上午9時位於日本南方的南鳥島近海，正以每小時30公里速度朝北北西移動。

熱帶低壓目前中心氣壓1008百帕、近中心最大風速每秒15公尺、最大瞬間風速每秒23公尺，預料未來24小時內將發展成颱風。

根據目前預測路徑，將朝西北方向行進，最快8月31日接近日本。

熱帶低壓可望成颱加上鋒面影響，日本多數地區屆時可能降下大雨，氣象廳呼籲民眾留意後續發布的最新天氣資訊。

日本氣象新聞（Weathernews）公司表示，熱帶低壓若成颱，將是8月生成的第5個颱風，也是今年第11號颱風。

8月至今已生成今年第7號到第10號颱風，根據統計，往年8月平均會生成5.7個颱風，是一年中颱風生成最多的月份。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110828