本田攜手LG 投資44億美元在美國建電動車電池廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京29日綜合外電報導）日本汽車巨頭本田技研工業（Honda Motor）和韓國電池製造商LG能源解決方案公司（LG Energy Solution）今天宣布成立合資企業，並將投資44億美元，在美國設立電動車電池廠。

法新社報導，美國人口最多的州加州政府上週規定，自2035年開始，該州銷售的所有新車皆必須符合「零排放」標準，預料美國其他的州也將效仿。本田與LG隨即做出上述決定。

這兩間公司透過聯合聲明表示，美國的新工廠預計於明年開始興建，目標是「在2025年底前大規模生產先進鋰離子電池」。

聲明還指出，此次合作是「基於雙方共同信念，即擴大當地電動汽車生產並確保及時供應電池，將使公司在快速成長的北美電動車市場處於最佳位置」。

上月，日本消費性電子產品大廠Panasonic旗下能源公司也宣布投資40億美元，在美國興建當地的第2間電動車電池工廠。

今年稍早，本田也宣布計畫在未來10年內投資近400億美元，發展電動車技術，因為公司正致力將銷售從傳統汽車轉向電動汽車。

本田計畫在2030年前推出30款電動車，年產量超過200萬輛；目標是在2040年前，讓電動車和燃料電池汽車銷量占比達到100%。

據報導，華盛頓州州長也支持與加州類似的舉措，而歐盟也已採取措施，自2035年起禁止銷售汽油或柴油汽車，甚至包括混合動力汽車。中國也希望到了2035年，所有新車中至少有一半是電動、混合動力或氫動力汽車。（譯者：施施/核稿：林治平）1110829