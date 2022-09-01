巴西獵人射手等擁槍數大增 已逾百萬支

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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西軍方數據顯示，自2019年初總統波索納洛上任以來，獵人、射手和收藏家手中的槍枝數量增加287%，從35萬600支增至今年7月100萬6725支。

根據巴西槍械法，軍方負責登記獵人、射手和收藏家的武器，獵人最多可擁有15件高火力武器；射手有權擁有多達60件武器，其中30件為限制使用，例如步槍；收藏家沒有武器限制。

平民、檢察官、法官、警察和市政警衛的持槍許可證由聯邦警察核發。

整合公共安全、氣候和數位議程以及公民空間的巴西獨立智庫伊加拉佩研究所（Instituto Igarapé）研究員拉莫斯（Michele dos Ramos）指出，由軍方登記的武器數量增加問題嚴重，因為其中許多武器的火力比聯邦警察登記的武器更強大。

目前平均每24小時有449人獲准在巴西使用武器。

根據巴西陸軍第二軍區的數據，就絕對數量而言，聖保羅州是獵人、射手和收藏家登記武器數量成長最快的州，從2018年底13萬3300件武器增至今年7月27萬9500件。

2018年至2022年間，增幅最大的是北部地區土地糾紛問題嚴重的亞馬遜、阿克里（Acre）、宏東尼亞（Rondônia）和羅賴馬（Roraima）等州所屬的第12軍區，增幅超過700%，從2600件武器登記增至2萬1196件。

過去20年來一直致力於減少巴西暴力和保護生命的非政府組織「我愛和平研究所」（Instituto Sou da Paz）研究員黎卡多（Carolina Ricardo）表示，軍方缺乏有效稽查，使得武器爆炸性成長情況令人擔憂。

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黎卡多指出，巴西將在10月舉行總統大選，國家正處於競選活動兩極分化的敏感時刻，加上波索納洛（Jair Bolsonaro）動不動就質疑巴西選舉制度，煽動支持者示威抗議，更增加不當獲取武器的風險。

高等選舉法院昨天決議選舉期間禁止在投票站攜帶武器。由於獵人、射手和收藏家可以在家和射擊俱樂部之間攜帶武器，反對派政黨聲稱，選舉日當天沒有足夠人員進行稽查，且在射擊俱樂部的路上可能有投票站。（編輯：馮昭）1110901