自駕車禍釀2傷 通用旗下Cruise召回更新軟體

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）通用汽車（General Motors）旗下新創公司Cruise LLC今天表示，6月Cruise車輛在舊金山地區發生車禍，造成兩人受傷後，該公司已召回並更新80輛自動駕駛汽車的軟體。

路透社報導，聯邦主管機關表示，召回的自駕車軟體會「不正確的預測」來車路徑。Cruise表示，該公司已判定為異常情況，軟體更新之後，將不再發生。

國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，召回的軟體「在特定情況下會進行沒有保護的左轉，導致（自動駕駛系統）不正確的預估他車路徑，或對用路人突然改道沒有足夠的回應」。

Cruise今天表示，在6月3日發生的舊金山車禍事件後，公司暫停旗下車輛進行沒有保護的左轉，並縮小車輛可以行駛的範圍。

而在7月6日軟體更新後，Cruise表示，公司已逐漸恢復沒有保護的左轉。所謂沒有保護的左轉，指的是在十字路口由圓綠燈指示下左轉，而不是專為轉彎車輛設計箭頭綠燈指示下左轉。

Cruise在聲明稿中表示，所有車輛已進行軟體更新，召回「並未對我們目前上路操作有任何的衝擊和帶來改變。」

NHTSA之前表示：「不當的（自動駕駛系統）反應會升高撞車風險。」

NNHTSA上月表示，將對Cruise撞車事件展開特別調查。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110901