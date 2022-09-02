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北韓若核試 南韓安全首長：與美日同意絕不寬貸

2022/9/2 10:03
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（中央社首爾2日綜合外電報導）韓聯社今天報導，南韓國家安保室室長金聖翰（Kim Sung-han）在夏威夷表示，他和美國、日本國家安全首長已同意，若北韓再次進行核子試驗，他們絕不採取柔性回應。

種種跡象顯示，北韓已準備好要進行2017年來的首度核子試驗；金聖翰與美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、日本國家安全保障局局長秋葉剛男在夏威夷舉行三邊會談時，發表上述言論。

韓聯社（Yonhap）報導，金聖翰於夏威夷時間1日進行三邊會談後告訴媒體說，若北韓進行第7次核子試驗，那麼回應將明顯有別以往。

韓聯社引述金聖翰的說法報導，南韓與美日都同意，絕對不應抱持「北韓不過是執行除了前6次以外的第7次核試罷了」這種不以為意的想法或回應。

路透社報導，遭國際孤立又擁有核武的北韓，今年以前所未見的步調執行飛彈測試。

8月中旬，在南韓與美國恢復多年來最大規模軍演後，北韓就從西岸發射兩枚巡弋飛彈。平壤當局一直譴責美韓軍演是戰爭的預演。

本週會議是南韓總統尹錫悅5月上任以來，美、日、南韓安全首長首度舉行會談。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110902

尹錫悅
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