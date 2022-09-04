樂天集團撤守中國 瞄準越南布局零售餐飲業

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韓國樂天集團即將完全撤出中國，與此同時加緊腳步在越南拓展，並鎖定零售與餐飲業。圖為位於越南河內市的樂天瑪特超市。攝於8月24日。中央社記者陳家倫河內攝 111年9月4日

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（中央社記者陳家倫越南宣光4日專電）韓國第5大企業樂天集團自中國逐步撤出後，現正加速拓展在越南的零售與餐飲業務。越南國家主席阮春福近日在會見樂天集團會長辛東彬時表示，盼樂天繼續推動越韓經濟合作。

韓國總統尹錫悅5月上任後首次特赦，共有辛東彬等1693人獲赦。辛東彬2019年因貪汙等瀆職遭判2年半徒刑、緩刑4年，他於8月15日獲特赦，並選定越南為他出獄後首個前往海外出差的國家。

網路媒體越南快訊（VnExpress）引述「韓國時報」（The Korea Times）指出，就在樂天集團即將自中國完全撤出之際，辛東彬此行到訪越南，顯示樂天集團對越南這個僅次於韓國與日本的第三重要市場有多麼認真看待。

韓國時報引述樂天購物公司（Lotte Shopping）說法表示，樂天購物公司當前積極在越南和印尼展開業務。尤其越南市場的零售業務成長強勁且仍有相當空間。此外，越南民眾的收入水準也在迅速成長。

樂天集團在越南有270家的Lotteria速食店以及15家樂天瑪特（Lotte Mart）超市。樂天集團子公司也在越南首都河內市和經濟重鎮胡志明市蓋了許多購物中心和公寓。

樂天集團去年成立了Lotte Ventures Vietnam，這是越南第一家獲得批准的外國風險投資公司。

與此同時，樂天集團在中國做了14年的生意後，目前正計劃出售位於中國成都的最後一家百貨公司。這意味著，因「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）在韓國部署而被波及的樂天即將完全撤出中國。

阮春福8月31日在會見辛東彬時表示，韓國企業對越南的投資排名第一，投資總額達到800億美元。越韓雙向貿易額達到780億美元，韓國是越南第3大貿易夥伴。

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阮春福贊同樂天集團對越南進行投資，同時希望樂天繼續推動兩國經濟合作，早日使雙邊貿易額達到1000億美元。他還說，樂天的投資有助於滿足越南人民及20萬名旅越韓國人的需求。

辛東彬表示，自1996年以來，樂天集團對越南多個領域投資40兆越南盾（新台幣約522億元），目前擁有員工2萬多人。樂天集團正計劃在河內投資，其中包括建設一座每年吸引1000萬人次的貿易中心，並對越南的新創公司進行投資。（編輯：林憬屏）1110904