川普豪宅被搜後首度公開露面 批拜登「全民公敵」

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（中央社賓州威爾克斯巴里3日綜合外電報導）美國總統拜登稱前總統川普和川普的支持者破壞美國民主，川普今天不甘示弱回敬拜登是「全民公敵」，並抨擊聯邦調查局（FBI）上月突襲他佛州宅邸「扭曲正義」。

川普今天在賓州造勢會上表示，搜索他的佛州莊園是「扭曲正義」，並警告這會引發「空前的反彈」。

這是8月8日佛州莊園遭搜索後，川普首次公開露面。

川普在賓州威爾克斯巴里（Wilkes-Barre）這場「拯救美國」（Save America）集會上告訴歡呼的群眾，「過分濫用法律」將產生「空前的反彈」。

拜登2日在美國民主搖籃費城發表演說指出，川普和他共和黨的支持者威脅美國民主，以及「我們共和國的根基」。

拜登當時痛批擁護川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）口號的共和黨人，並敦促他自己的支持者「為國家靈魂奮戰」。

川普今天回嗆拜登說，拜登那場演說，是「歷屆總統發表過最惡劣、最充滿仇恨和分化的演說」。

「他是全民公敵，你們最好知道這個事實，全民公敵是他。」

「參與『讓美國再次偉大』（Make America Great Again, MAGA）運動的共和黨人不是在試圖破壞我國民主，而是在拯救我國民主，就是這樣。民主的危險來自激進左派，而非右派。」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110904