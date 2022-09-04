更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人
運動

達比修有奪日美職棒累計3000三振 日籍投手第2人

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變
運動

小威廉絲27年球后之路 從街頭打進大滿貫賽初心不變

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土3萬4126例 增35死、中重症68人
首頁 / 國際
川普
新聞專題
川普2/300
首頁 / 國際

川普豪宅被搜後首度公開露面 批拜登「全民公敵」

2022/9/4 13:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社賓州威爾克斯巴里3日綜合外電報導）美國總統拜登稱前總統川普和川普的支持者破壞美國民主，川普今天不甘示弱回敬拜登是「全民公敵」，並抨擊聯邦調查局（FBI）上月突襲他佛州宅邸「扭曲正義」。

川普今天在賓州造勢會上表示，搜索他的佛州莊園是「扭曲正義」，並警告這會引發「空前的反彈」。

這是8月8日佛州莊園遭搜索後，川普首次公開露面。

川普在賓州威爾克斯巴里（Wilkes-Barre）這場「拯救美國」（Save America）集會上告訴歡呼的群眾，「過分濫用法律」將產生「空前的反彈」。

拜登2日在美國民主搖籃費城發表演說指出，川普和他共和黨的支持者威脅美國民主，以及「我們共和國的根基」。

拜登當時痛批擁護川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again, MAGA）口號的共和黨人，並敦促他自己的支持者「為國家靈魂奮戰」。

川普今天回嗆拜登說，拜登那場演說，是「歷屆總統發表過最惡劣、最充滿仇恨和分化的演說」。

「他是全民公敵，你們最好知道這個事實，全民公敵是他。」

「參與『讓美國再次偉大』（Make America Great Again, MAGA）運動的共和黨人不是在試圖破壞我國民主，而是在拯救我國民主，就是這樣。民主的危險來自激進左派，而非右派。」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110904

川普
FBI搜查佛州莊園 發現川普帶走上萬份政府文件 收逾400件請求 拜登政府宣布延續對中關稅
拜登
拜登9月底將舉行峰會 強化與太平洋島國關係 美方再對台軍售 白宮：反映台灣需求及中國威脅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
川普：若再當選總統 贊成赦免國會大廈鬧事者