智利新憲公投未過 總統矢言繼續努力不放棄制憲

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智利新憲公投4日闖關失敗，支持新憲的左派總統柏瑞克（前）接受失敗，但承諾不放棄修憲。圖為柏瑞克投票畫面。（圖取自facebook.com/gabrielboric）

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（中央社聖地牙哥4日綜合外電報導）智利新憲公投今天闖關失敗，選民拒絕以新憲法取代已故獨裁者皮諾契特統治期間制訂的1980年版本憲法，總統柏瑞克矢言會繼續努力，改革政治格局。

法新社報導，目前已開出超過99%選票，反對派以近62%的得票率領先，而贊成派的支持率略高於38%，投票結果超出保守派反對陣營的預期。

支持新憲的左派總統柏瑞克（Gabriel Boric）接受失敗，但承諾會「盡我所能，建立一條新的制憲道路」。

他說，人民已經證明「他們支持並重視民主，指望它來克服我們的分歧並取得進步」。

他隨後呼籲「所有政治力量，將智利置於任何合法分歧之前，並儘快就新憲法進程的最後期限和參數達成共識」。

根據最近的民調預測，反對派領先贊成派多達10個百分點，投票結果顯示，雙方得票率差距更大。

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智利已故獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）支持者、極右派領導人卡斯特（Jose Antonio Kast）說：「柏瑞克總統：公投失敗也是你的失敗。」卡斯特去年12月在選舉決選中輸給柏瑞克。

智利保守政黨「獨立民主聯盟」（UDI）黨主席馬卡亞（Javier Macaya）雖歡慶新憲公投闖關失敗，但他也說，他的政黨將履行其致力制定新憲法的承諾。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110905