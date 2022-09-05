土耳其通膨放緩 長達一年物價上漲危機有望緩解

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（中央社伊斯坦堡5日綜合外電報導）土耳其今天公布8月通貨膨脹率，和前2個月比較幾無改變，這可能是長達一年的高物價危機終將開始緩解的跡象。這對民調低落的總統艾爾段來說，不啻是一項助力。

法新社報導，土耳其統計局（TUIK）今天公布8月消費者物價指數年增率為80.2%，較7月的79.6%略微增加，相較於6月時的78.6%微幅上揚。

土耳其物價漲勢從去年5月時低點的16.6%一路挺升。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）展開非正統經濟實驗，堅持以調降主要利率的手段對抗通膨，使這個具戰略重要性開發中國家突然陷入這場最新的經濟危機。

幾乎其他每個國家則採行傳統經濟理論，作法恰恰和艾爾段相反。

艾爾段認為高利率推升企業借貸成本，進而導致物價上漲。身為虔誠穆斯林的艾爾段並且強調，收取利息違反不得放高利貸的伊斯蘭教導。

土耳其央行週末表示，預期通膨率將於年底前降至65%。艾爾段則表示，明年1月時，物價才會開始下降。

土耳其將於明年6月舉行大選，通膨危機已經導致執政黨支持度跌到歷史低點。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1110905