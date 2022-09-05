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聯合國人道援助首長警告：索馬利亞饑荒迫在眉睫

2022/9/5 21:18
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（中央社奈洛比5日綜合外電報導）聯合國人道援助事務首長今天警告，飽受乾旱蹂躪的索馬利亞正處於饑荒邊緣，拯救生命的時間已所剩無幾。

聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）在索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）的記者會表示：「饑荒已迫在眉睫，我們收到了最後警告。」

葛瑞菲斯說，根據一份即將發布、關於索馬利亞糧食和營養問題的報告，有具體證據顯示，索國有2個地區將於10月至12月爆發饑荒。

本月1日開始訪問索國的葛瑞菲斯說：「過去幾天，看到這麼多索馬利亞人遭遇的痛苦和苦難，我感到十分震驚。」

法新社報導，索馬利亞、衣索比亞和肯亞正經歷40多年來最嚴重的乾旱。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）上月警告，該地區面臨饑荒風險的人數已增加到2200萬。

單是在索馬利亞，就有780萬人面臨饑荒危機，約佔該國總人口的一半，其中約有100萬人被迫逃離家園，以尋找食物和水。

2011年，全球最貧窮國家之一的索馬利亞部分地區也曾發生饑荒，當時造成26萬人喪生，其中逾半是6歲以下的兒童。（譯者：施施/核稿：陳政一）1110905

葛瑞菲斯
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