英相強生卸任演說自喻火箭推進器 承諾挺新首相特拉斯[影]
2022/9/6 17:31（9/6 17:58 更新）
英國首相強生（前）6日在倫敦唐寧街官邸前發表卸任前的告別談話，承諾堅定支持即將接任首相的特拉斯。（路透社）
（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國首相強生今天在倫敦唐寧街官邸前發表卸任前的告別談話，承諾堅定支持即將接任首相的特拉斯（Liz Truss），稍後他將前往蘇格蘭，向女王正式提出辭呈。
法新社和美聯社報導，強生任內應對的首要問題是英國脫歐和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐，今天他在支持者的歡呼聲和掌聲中發表卸任談話。
強生展現他典型的修辭技巧，將自己比喻成「一節已完成任務的助推火箭」，即將墜落在「太平洋一個不明的偏遠角落」。不過他承諾：「我將對特拉斯和新任政府一路相挺。」
他並籲請執政的保守黨，摒棄歧見以應對能源危機，這個危機很可能成為特拉斯面對的首要施政問題。
他說：「既然狄倫（Dilyn，強生愛犬）和賴瑞（Larry，首相官邸捕鼠貓）能將牠們相處時偶然出現的問題拋諸腦後，那麼保守黨人也做得到。」
英國卸任和新任首相的權力交接通常費時不多，兩人只須前往倫敦市中心白金漢宮面見女王伊麗莎白二世即可。但女王目前身在偏遠的蘇格蘭高地巴爾莫勒爾堡（Balmoral）避暑，因此強生和特拉斯必須來回奔波1600公里。
王室官員說，強生預定在當地時間上午11時20分（台灣時間下午6時20分）抵達巴爾莫勒爾堡，特拉斯可望在12時10分抵達。女王在接見特拉斯的30分鐘期間，將要求特拉斯籌組新任政府。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1110906
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