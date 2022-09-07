日本語學校限制學生自由 遭當局註銷招生資格

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本福岡市南區的日本語學校「西日本國際教育學院」，因隨意限制校內一名越南籍留學生人身自由，已侵害人權，遭日本政府出入境居留管理廳祭出註銷招收留學生資格的嚴厲處分。

日本讀賣新聞報導，遭受處分的西日本國際教育學院，未來5年內不能再招收新留學生，出入境居留管理廳也將敦促校方，讓目前在校的約630名留學生全數轉到他校就讀。

出入境居留管理廳表示，受害的是一名20多歲越南籍男留學生，2021年10月25日在職員室被男性職員限制人身自由幾個小時，且周遭其他職員並未出面制止。

受害學生回到宿舍後，甚至一直到隔天都受到在房間外的職員監視無法外出。這名受害學生並未受傷。

受害學生事發後在2021年11月向出入境居留管理廳方面提出申訴，才讓此事曝光。

出入境居留管理廳表示，受害學生之前就因為想轉校，與西日本國際教育學院有所糾紛。

面對出入境居留管理廳的調查，西日本國際教育學院方面坦承確有限制受害學生人身自由的情況，但表示「並無惡意，是惡作劇」。限制受害學生人身自由的職員已離職。

出入境居留管理廳表示，基於此事件的「惡質性與重大性」，讓該校繼續招收留學生已不恰當，今天註銷該校得以招收留學生的資格。

這是日本政府2016年訂定現行註銷標準後，首起祭出註銷處分的案例。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110907