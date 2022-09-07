中國澳洲願進行領袖會談 多年外交僵局可能破冰

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（中央社雪梨7日綜合外電報導）中國和澳洲可能舉行自從2017年以來首場最高級別的會談，兩國高層官員本週雙雙暗示有意願打破持續數年之久的外交僵局。

法新社報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天被問到11月赴印尼出席20國集團（G20）高峰會期間進行此一場邊會談的可能性時表示，他「歡迎」這樣的會談。

他告訴記者：「我願意隨時與任何人對話，尤其是與其他國家的領導人。」

中國駐澳洲大使肖千昨天告訴澳洲廣播公司（ABC），「樂見」中國國家主席習近平會見艾班尼斯。

習近平2017年與中間派澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）在德國漢堡（Hamburg）G20峰會時進行場邊會談，那是他上一次與澳洲領導人會面。

儘管中國仍是澳洲最大貿易夥伴，雙邊關係於過去5年間惡化，尤其坎培拉當局要求針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源展開調查後，關係更幾乎崩盤。

北京自此針對一系列澳洲進口商品實施懲罰性制裁，高層接觸也隨之凍結。

肖千說：「當雙方真有此願望和意願時，我樂見我們兩國進行高層會晤。」

他強調，展開這種會談之前「不該有人給對方定下前提」，並且要確保兩國領袖會面「具建設性，而非破壞性」。由於雙邊緊張已持續多年，肖千指出，有必要創造「有利氛圍」。

艾班尼斯的中間偏左政府上台後，澳、中於6月恢復中斷兩年的部長級接觸。

不過近期北京對太平洋地區的野心，以及中國逮捕記者成蕾等澳洲公民，在在惹惱坎培拉。

談到成蕾時，肖千告訴澳廣，他「同情成蕾的家庭、子女和親屬，要面對這樣艱難的情況」肖千並表示，也在嘗試能否幫助兩年沒有跟母親說話的成蕾子女能更容易見到她。（譯者：何宏儒/核稿：陳亦偉）1110907