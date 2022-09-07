UN報告：熱浪野火頻仍致空氣品質惡化 有害健康

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）聯合國今天警告，氣候變遷導致熱浪和野火更趨頻繁和嚴重，預料會讓我們呼吸的空氣品質更加惡化，傷害人類健康和生態系統。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）發布的新報告警告，污染和氣候變遷交互作用，會在未來這個世紀衝擊數以億計人，報告敦促各界採取行動，控制傷害範圍。

世界氣象組織「空氣品質和氣候公報」（Air Quality and Climate Bulletin）檢視2021年西伯利亞及北美西部的大型野火影響，發現這些野火導致健康危害物大增，西伯利亞東部危害物的濃度甚至達到「過去從未觀測到的程度」。

一般認為細懸浮微粒（PM2.5）對健康危害特別大，因為它們會深入肺部或心血管系統。

聯合國世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）在聲明中說：「隨著全球暖化，野火和相關的空氣污染預料會逐日增加，即便是在低排放的狀況下。」

「除了衝擊人類健康，生態系統也會受到影響，因為空氣污染物會停留在地球表面的大氣中。」

在全球方面，過去20年燃燒的土地面積降低，這是因為草原地帶野火數量減少所致；但世界氣象組織表示，北美西部、亞馬遜（Amazon）以及澳洲等地會看到更多野火。

氣溫上升也會導致污染增加，讓空氣品質更形惡化。

塔拉斯指出，歐洲和中國今年嚴重的熱浪，加上大氣穩定、日照和低風速，在在「助長了高污染」，「這會是未來的預兆」。

他說：「我們預期未來熱浪的頻率、強度和持續時間都會更進一步增加，可能導致空氣品質更形惡化。」（譯者：蔡佳敏/核稿：林治平）1110907