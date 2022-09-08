剛宣布落網 加拿大刺殺案凶嫌傳傷重不治

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（中央社加拿大薩斯卡東7日綜合外電報導）加拿大環球新聞報導，薩克其萬省一處偏遠的原住民社區發生兩名凶嫌持刀殺人事件造成10死，最後一名凶嫌被捕後不久於今天傷重不治，據信他的傷勢是自己造成的。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）稍早表示，30歲的邁爾斯．桑德森（Myles Sanderson）在薩克其萬省（Saskatchewan）羅森鎮（Rosthern）附近被拘押。羅森鎮位於4日發生的刺殺案現場西南方約100公里，這是加拿大史上最血腥的大規模暴力事件之一。

加拿大環球新聞（Global News）援引多個執法部門消息人士的說法報導，警方在高速公路展開追捕，將凶嫌的車衝撞出行駛道路，邁爾斯隨後向警方投降，在救護車上還有生命跡象。他不久後因為傷重身亡，當局認為他的傷勢是自己造成的。

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，邁爾斯被捕後死亡。警方5日在詹姆士史密斯克里民族（James Smith Cree Nation）原住民社區的一片草地發現另一名凶嫌、31歲的哥哥達米恩．桑德森（Damien Sanderson）的遺體。

美聯社報導，加拿大皇家騎警助理專員布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）在記者會上表示，在邁爾斯的車內發現一把刀。

她說，在救護車到達前，警方對他進行心肺復甦術，緊急醫療人員隨後將他送往醫院，後來宣告傷重不治。

布萊克莫爾沒有詳細說明死因。她說：「我無法談論具體的死因。」（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）1110908